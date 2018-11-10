Светлов: положительно оцениваю работу игроков «Адмирала» в первой части сезона

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал неудачное выступление команды в первой части сезона.

«Почему у команды мало набранных очков? Наверное, нам пока не хватает мастерства и опыта, чтобы при неплохой игре набирать больше очков.

В этом году у нас новая команда, по сравнению с прошлым сезоном она значительно обновилась. Причём мы собрали много ребят, которые до нынешней осени вообще никогда не играли в КХЛ. Теперь у них есть хорошие практика и опыт. Тем не менее при всех непростых обстоятельствах мы показываем качественный хоккей.

У «Адмирала» есть свой рисунок игры, хоккеисты демонстрируют неплохое командное взаимодействие на льду. Что-то получается, что-то нет. Нам не хватает побед, но содержание игры соответствует тому, что я хочу видеть. Оценю работу хоккеистов в первой части сезона положительно, есть тенденция роста сплоченности коллектива и улучшения его игры», — приводят слова Светлова «Известия».