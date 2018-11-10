Сборная России U17 победила Швецию в полуфинале Кубка Вызова

Юниорская сборная России U17 одержала победу над командой Швеции в полуфинале Кубка Вызова – 6:4. Главным героем матча стал Василий Пономарёв, набравший 4 (2+2) очка.

Россия (U17) – Швеция (U17) – 6:4 (1:1, 4:1, 1:2)

1:0 – Хуснутдинов (Чайка, Гущин, 05:56)

1:1 – Хедлунд (Йоханессон, Андраз, 19:49)

2:1 – Пашин (Пономарёв, 24:00), бол.

3:1 – Гущин (Тютнев, 25:48)

4:1 – Пономарёв (Пашин, 26:44)

4:2 – Хольц (27:00)

5:2 – Гущин (Пономарёв, Рычков, 31:38)

5:3 – Йоханессон (Хольц, 56:10)

6:3 – Пономарёв (Пашин, 58:56), в пустые ворота

6:4 – Кумлин (Люнгман, 59:45)

Вратари: Аскаров – Валльстедт.

Броски: 30-31

Штраф: 6-12

В финале соперником команды Сергея Голубовича будет победитель матча между сборной Финляндии и Канады в красном.