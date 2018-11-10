Сборная России U17 победила Швецию в полуфинале Кубка Вызова

Юниорская сборная России U17 одержала победу над командой Швеции в полуфинале Кубка Вызова – 6:4. Главным героем матча стал Василий Пономарёв, набравший 4 (2+2) очка.
Россия (U17) – Швеция (U17) – 6:4 (1:1, 4:1, 1:2)
1:0 – Хуснутдинов (Чайка, Гущин, 05:56)
1:1 – Хедлунд (Йоханессон, Андраз, 19:49)
2:1 – Пашин (Пономарёв, 24:00), бол.
3:1 – Гущин (Тютнев, 25:48)
4:1 – Пономарёв (Пашин, 26:44)
4:2 – Хольц (27:00)
5:2 – Гущин (Пономарёв, Рычков, 31:38)
5:3 – Йоханессон (Хольц, 56:10)
6:3 – Пономарёв (Пашин, 58:56), в пустые ворота
6:4 – Кумлин (Люнгман, 59:45)
Вратари: Аскаров – Валльстедт.
Броски: 30-31
Штраф: 6-12
В финале соперником команды Сергея Голубовича будет победитель матча между сборной Финляндии и Канады в красном.