Голкипер Илья Проскуряков продолжит карьеру в «Крефельде»

Голкипер Илья Проскуряков подписал контракт с клубом «Крефельд Пингвинз», который выступает в чемпионате Германии, информирует официальный сайт команды. Контракт с российским вратарём рассчитан до конца сезона.

Последней командой 31-летнего Проскурякова была «Югра», в составе которой он провёл 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 при коэффициенте надёжности 2,86 и проценте отражённых бросков 91,4.

Также за свою карьеру опытный голкипер защищал цвета таких клубов, как магнитогорский «Металлург», ЦСКА, «Трактор», «Адмирал» и «Торпедо». В общей сложности в КХЛ Илья одержал 142 победы в 339 матчах, коэффициент надёжности — 2,26, процент отражённых бросков — 91,7. В 28 матчах за карьеру Проскуряков оставлял свои ворота в неприкосновенности.