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«Сент-Луис» разгромил «Сан-Хосе», у Тарасенко передача

«Сент-Луис» разгромил «Сан-Хосе», у Тарасенко передача
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» — 4:0.

Хозяева повели в счёте на 15-й минуте, в формате «4 на 4» отличился Алекс Пьетранджело. Во втором игровом отрезке «блюзмены» провели ещё две шайбы усилиями Райана О’Райлли и Джейдена Шварца. Точку в матче в третьем периоде поставил Александр Стин.

В активе Владимира Тарасенко результативная передача, показатель полезности «+2», два броска в створ ворот за проведённые на льду 18 минут и 16 секунд. Иван Барбашёв сыграл 12.21 и выиграл 100% вбрасываний. У Никиты Сошникова «+1» и 6.41.

Хозяева одержали четвёртую победу в пяти последних матчах, набрали 15 очков и поднялись на 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» (19) – седьмой.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2018, суббота. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
4 : 0
1:0, 2:0, 1:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Пьетранджело (Тарасенко) – 14:50 (4x4), 2:0 – О'Райлли (Шварц) – 25:28 (5x5), 3:0 – Шварц (Бозак, Стин) – 33:57 (5x5), 4:0 – Стин (Бозак, Парэйко) – 52:21 (5x5)
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