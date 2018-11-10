«Сент-Луис» разгромил «Сан-Хосе», у Тарасенко передача

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» — 4:0.



Хозяева повели в счёте на 15-й минуте, в формате «4 на 4» отличился Алекс Пьетранджело. Во втором игровом отрезке «блюзмены» провели ещё две шайбы усилиями Райана О’Райлли и Джейдена Шварца. Точку в матче в третьем периоде поставил Александр Стин.



В активе Владимира Тарасенко результативная передача, показатель полезности «+2», два броска в створ ворот за проведённые на льду 18 минут и 16 секунд. Иван Барбашёв сыграл 12.21 и выиграл 100% вбрасываний. У Никиты Сошникова «+1» и 6.41.



Хозяева одержали четвёртую победу в пяти последних матчах, набрали 15 очков и поднялись на 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» (19) – седьмой.