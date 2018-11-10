Величкин: требовать дисквалификации Малкина — нонсенс, как санкции против России

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал требования СМИ в Северной Америке дисквалифицировать форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина за силовой приём на Ти Джее Оши.



«Могу сказать, что эта тема вызвала внутри „Магнитки“, которая уже приступила к интенсивным тренировкам, большой интерес. Общее мнение: никакого умысла в действиях Жени не было, он, как обычно, мчался с шайбой в атаку, а оппонент просто неудачно подкатился. Да и о чём вообще здесь речь, если Малкин — один из самых умных, конструктивных и чистых игроков мирового хоккея?!



США — большая страна, в которой много адекватных, прагматичных людей, но в то же время есть и странноватые личности, это факт. Мы считаем, что только такие личности требовали дисквалифицировать Малкина. Это такой же нонсенс, как, скажем, санкции против России или импичмент Трампу. Очень хорошо, что по вопросу нашего лучшего воспитанника здравомыслящее большинство победило», — цитирует Величкина Russia-Hockey.

«Мне всё равно, что с ним будет». Безумцы в Америке хотят крови Малкина Там поднялся такой шум, словно Оши получил тяжёлую травму. А этот парень снова бегал по льду как новенький.