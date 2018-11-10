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«Миннесота» победила «Анахайм», у Гранлунда — дубль

«Миннесота» победила «Анахайм», у Гранлунда — дубль
Хоккей

Клуб НХЛ «Анахайм Дакс» потерпел поражение на домашней площадке в матче с «Миннесотой Уайлд». Встреча завершилась со счётом 1:4. Для «Анахайма» это поражение стало третьим в последних пяти встречах, у «Миннесоты» — четыре победы из пяти возможных.

Счёт в матче был открыт на второй минуте, точным броском отметился нападающий команды гостей Джордан Гринвей. Во втором периоде «Миннесота» упрочила преимущество: на заброшенные шайбы Джейсона Цукера и Микаэля Гранлунда хозяева ответили только голом Понтуса Оберга. На 51-й минуте отрыв «дикарей» вырос до трёх голов благодаря шайбе Юнаса Бродина, точку во встрече поставил Гранлунд, оформивший дубль.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2018, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
1 : 5
0:1, 1:2, 0:2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 – Гринвей (Эрикссон Эк, Койл) – 01:48 (5x5), 0:2 – Цукер (Гранлунд, Сперджен) – 23:19 (5x5), 0:3 – Гранлунд (Цукер, Бродин) – 27:17 (5x5), 1:3 – Оберг (Линдхольм, Монтур) – 36:53 (5x4), 1:4 – Бродин (Сперджен) – 50:06 (5x5), 1:5 – Гранлунд (Цукер, Стаал) – 56:03 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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