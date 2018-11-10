«Миннесота» победила «Анахайм», у Гранлунда — дубль

Клуб НХЛ «Анахайм Дакс» потерпел поражение на домашней площадке в матче с «Миннесотой Уайлд». Встреча завершилась со счётом 1:4. Для «Анахайма» это поражение стало третьим в последних пяти встречах, у «Миннесоты» — четыре победы из пяти возможных.



Счёт в матче был открыт на второй минуте, точным броском отметился нападающий команды гостей Джордан Гринвей. Во втором периоде «Миннесота» упрочила преимущество: на заброшенные шайбы Джейсона Цукера и Микаэля Гранлунда хозяева ответили только голом Понтуса Оберга. На 51-й минуте отрыв «дикарей» вырос до трёх голов благодаря шайбе Юнаса Бродина, точку во встрече поставил Гранлунд, оформивший дубль.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19