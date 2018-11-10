Бобровский: приятно получить победу над «Вашингтоном», у нас есть страсть

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский подвёл итоги матча с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1), где он отразил 33 броска.



«Хороший матч получился. Парни передо мной играли очень здорово, атмосфера была потрясающей. Против нас играла очень хорошая и техничная команда, играть в такой обстановке очень приятно. А ещё более приятно получить два очка в таком матче. Мы движемся от матча к матчу. Парни хорошо действуют в защитной зоне, помогают мне, блокируют броски. У нас есть страсть и уверенность в своих силах. Повторюсь, в матче против «Вашингтона» очень приятно получить победу», — приводит слова голкипера официальный сайт команды.

Настоящий Боб! Бобровский «отдуэлил» Холтби и заслужил похвалу Тортореллы А Овечкин и Панарин забить не смогли.

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