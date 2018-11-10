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«Вашингтон» — «Коламбус» — 1:2. Видеообзор матча

«Вашингтон» — «Коламбус» — 1:2. Видеообзор матча
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» одержал выездную победу над «Вашингтон Кэпиталз» — 2:1. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор встречи.

Все голы были забиты в неравных составах. В первом периоде Оливер Бьёркстранд вывел гостей вперёд, реализовав большинство. Во втором игровом отрезке счёт в меньшинстве сравнял Мэтт Нисканен, а затем «жакеты» вновь повели, реализовав удаление Дмитрия Орлова.

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 33 броска из 34 и стал первой звездой встречи. Артемий Панарин отметился результативной передачей и тремя бросками в створ ворот за 18 минут и 15 секунд, проведённых на льду.

Также передача на счету нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова, у него две минуты штрафа и один бросок за 23.17. Александр Овечкин сыграл 23.19 (7.34 – в большинстве). У Орлова четыре броска за 22.51.

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