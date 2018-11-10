«Виннипег» — «Колорадо» — 5:2. Видеообзор матча

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» дома одержал уверенную победу над «Колорадо Эвеланш» — 5:2. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор матча.



Главным героем встречи стал нападающий хозяев Блейк Уилер, принявший участие во всех пяти шайбах, на его счету гол и четыре результативные передачи. Также в составе «Джетс» отличились Кайл Конор, Марк Шайфли, Николай Элерс и Патрик Лайне. За «Колорадо» забивали Эрик Джонсон и Тайсон Джост.



Семён Варламов отразил 19 бросков из 23. На счету Никиты Задорова результативная передача, показатель полезности «+1», четыре силовых приёма за 12 минут и 58 секунд, проведённых на льду. Владислав Каменев сыграл 7.55.



Дмитрий Куликов сыграл 6.04, за которые успел провести четыре силовых приёма, по этому показателю в своей команде он уступил только Дастину Бафлину.