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«Виннипег» — «Колорадо» — 5:2. Видеообзор матча

«Виннипег» — «Колорадо» — 5:2. Видеообзор матча
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» дома одержал уверенную победу над «Колорадо Эвеланш» — 5:2. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор матча.

Главным героем встречи стал нападающий хозяев Блейк Уилер, принявший участие во всех пяти шайбах, на его счету гол и четыре результативные передачи. Также в составе «Джетс» отличились Кайл Конор, Марк Шайфли, Николай Элерс и Патрик Лайне. За «Колорадо» забивали Эрик Джонсон и Тайсон Джост.

Семён Варламов отразил 19 бросков из 23. На счету Никиты Задорова результативная передача, показатель полезности «+1», четыре силовых приёма за 12 минут и 58 секунд, проведённых на льду. Владислав Каменев сыграл 7.55.

Дмитрий Куликов сыграл 6.04, за которые успел провести четыре силовых приёма, по этому показателю в своей команде он уступил только Дастину Бафлину.

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