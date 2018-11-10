Итоги дня в АХЛ для россиян: два очка Рубцова, заброшенная шайба Щербака

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно тринадцать матчей. В играх приняли участие семеро российских хоккеистов. Заброшенной шайбой отметился нападающий «Лаваля» Никита Щербак, гол и результативную передачу записал на свой счёт форвард «Лихай-Вэлли» Герман Рубцов, голевой пас заработал нападающий «Сиракьюза» Александр Волков.



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Игрок Клуб Очки Штраф Броски "+/-" Щербак (н)



Абрамов (н)



Рубцов (н)



Воробьёв (н)



Волков (н)



Тренин (н)



Бойков (з) «Лаваль»



«Кливленд»



«Лихай-Вэлли»



«Лихай-Вэлли»



«Сиракьюз»



«Милуоки»



«Колорадо» 1+0



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