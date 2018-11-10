Итоги дня в АХЛ для россиян: два очка Рубцова, заброшенная шайба Щербака

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно тринадцать матчей. В играх приняли участие семеро российских хоккеистов. Заброшенной шайбой отметился нападающий «Лаваля» Никита Щербак, гол и результативную передачу записал на свой счёт форвард «Лихай-Вэлли» Герман Рубцов, голевой пас заработал нападающий «Сиракьюза» Александр Волков.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|"+/-"
|Щербак (н)
Абрамов (н)
Рубцов (н)
Воробьёв (н)
Волков (н)
Тренин (н)
Бойков (з)
|«Лаваль»
«Кливленд»
«Лихай-Вэлли»
«Лихай-Вэлли»
«Сиракьюз»
«Милуоки»
«Колорадо»
|1+0
0
1+1
0+1
0+1
0
0
|0
0
0
0
0
0
0
|2
2
1
1
2
0
0
|+1
0
-1
+1
-1
0
-1