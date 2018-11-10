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Итоги дня в АХЛ для россиян: два очка Рубцова, заброшенная шайба Щербака

Итоги дня в АХЛ для россиян: два очка Рубцова, заброшенная шайба Щербака
Хоккей / НХЛ

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно тринадцать матчей. В играх приняли участие семеро российских хоккеистов. Заброшенной шайбой отметился нападающий «Лаваля» Никита Щербак, гол и результативную передачу записал на свой счёт форвард «Лихай-Вэлли» Герман Рубцов, голевой пас заработал нападающий «Сиракьюза» Александр Волков.

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ИгрокКлубОчкиШтрафБроски"+/-"
Щербак (н)

Абрамов (н)

Рубцов (н)

Воробьёв (н)

Волков (н)

Тренин (н)

Бойков (з)		«Лаваль»

«Кливленд»

«Лихай-Вэлли»

«Лихай-Вэлли»

«Сиракьюз»

«Милуоки»

«Колорадо»		1+0

0

1+1

0+1

0+1

0

0		0

0

0

0

0

0

0		2

2

1

1

2

0

0		+1

0

-1

+1

-1

0

-1
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