Пашков: Швеция сильнее Финляндии, но россияне сегодня побегут на эмоциях

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился ожиданиями от матча сборной России с командой Швеции на Кубке Карьяла. Игра состоится сегодня, 10 ноября, начало — в 10:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.



«С финнами наша сборная сыграла легко, было заметно, что команда не под нагрузкой, всё-таки никаких сборов и специальных подготовок не было, это бросалось в глаза. Было видно большое желание, команда организованная. Мне понравился выход россиян из обороны в атаку. То, что Россия не пропустила ни одной шайбы, говорит о многом. Конечно, здорово сыграл вратарь Илья Сорокин. Он много играет в ЦСКА, есть уверенность в действиях. Пора уже по возрасту чувствовать себя хозяином и в клубе, и в сборной.



Теперь играть со Швецией. Считаю, шведы посильнее финнов, у них и индивидуально состав сильнее, чем у Суоми. По подбору игроков, повторюсь, скандинавы мощнее. Думаю, россияне будут иметь преимущество в игре со Швецией, побегут на эмоциях после победы. Физическое состояние у россиян хорошее, это показала первая игра. Многое зависит о того, как команда расценит победу над финнами. Подойдут ли самокритично к первой встрече и не обольстятся ли таким счётом. Если подобных вещей не будет, то со шведами команда Ильи Воробьёва будет выглядеть хорошо», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Зря боялись за сборную. Россия не заметила финнов Команда Ильи Воробьёва в порядке.

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