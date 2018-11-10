Ал. Василевский: без Трямкина не было дискомфорта, с кем играть — без разницы

Защитник «Автомобилиста» Алексей Василевский поделился впечатлениями от выступления за сборную России на Кубке Карьяла.



«В матче с Финляндией все было на другом уровне: скорость, движение, силовая борьба. Все это повыше, чем в чемпионате. За сборную всегда приятно играть. Рад, что меня вызвали, это неоценимый опыт. Команда у нас молодая, и всем новичкам надо доказывать, что тебя позвали в сборную, через свою работу, желание. Думаю, кто себя здесь покажет, того вызовут на домашний этап Евротура.

Игра без Трямкина? Без Никиты никакого дискомфорта не было — мы с Хафизуллиным прекрасно друг друга понимали, знали, как и куда открыться. Без разницы, с каким партнером играть, с любым можно найти взаимопонимание», — цитирует Василевского ТАСС.