Ал. Василевский: без Трямкина не было дискомфорта, с кем играть — без разницы

Защитник «Автомобилиста» Алексей Василевский поделился впечатлениями от выступления за сборную России на Кубке Карьяла.
«В матче с Финляндией все было на другом уровне: скорость, движение, силовая борьба. Все это повыше, чем в чемпионате. За сборную всегда приятно играть. Рад, что меня вызвали, это неоценимый опыт. Команда у нас молодая, и всем новичкам надо доказывать, что тебя позвали в сборную, через свою работу, желание. Думаю, кто себя здесь покажет, того вызовут на домашний этап Евротура.
Игра без Трямкина? Без Никиты никакого дискомфорта не было — мы с Хафизуллиным прекрасно друг друга понимали, знали, как и куда открыться. Без разницы, с каким партнером играть, с любым можно найти взаимопонимание», — цитирует Василевского ТАСС.
Звено мастерюг и пятёрка разрушителей. Оценки сборной России
Лучшим в матче с финнами был Илья Сорокин, но нельзя не отметить два звена, у которых были совершенно разные задачи.