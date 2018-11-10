Россия — Швеция: стал известен состав россиян на второй матч Кубка Карьяла

Стал известен стартовый состав национальной сборной России на второй матч Кубка Карьяла, в котором подопечные Ильи Воробьёва сыграют со сборной Швеции, сообщает корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков. В составе отсутствуют Денис Баранцев, Анатолий Голышев и Илья Михеев. Напомним, в первой игре турнира Россия победила Финляндию (3:0).
Встреча состоится сегодня, 10 ноября, начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Вратари: Шестеркин (Сорокин);
Нестеров (А) — Блажиевский, Капризов — Локтионов (А) — Григоренко;
Хафизуллин — Василевский, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;
Антипин — Елесин, Слепышев — Шалунов — Дергачёв;
Педан — Зуб, Телегин — Кадейкин — Кетов (К), Зернов
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