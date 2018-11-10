Стал известен состав сборной Швеции на матч с Россией, в воротах — Хелльберг

Стал известен состав сборной Швеции на матч с командой России в рамках второго матча Кубка Карьяла, сообщает корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков. Встреча состоится сегодня, 10 ноября, начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Хелльберг (Юханссон);

Лёв — Хольм, Ларссон — Йоханссон — Ньюгард;

Перссон — Бертильссон, Давидссон — Ландер — Норман;

Бенгтссон — Виркстранд, Сёренсен — Расмуссен — Ведин;

Бродин — Джозеффсон — Лилья.