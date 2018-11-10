Торторелла: выиграй мы третий матч серии с «Вашингтоном», Тротца бы уволили

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился воспоминаниями о третьем матче серии плей-офф-2018 с «Вашингтон Кэпиталз», который стал переломным в серии (2-4).



«Бросок Панарина на последней минуте? Если бы шайба отскочила в ворота, мы бы выиграли ту серию, а Барри Тротц потерял бы работу. Не хочу, чтобы Барри Тротц потерял работу, но уверяю вас, всё так бы и случилось», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Форвард Джош Андерсон: «Та третья игра запала в душу. Прошел, наверное, месяц с тех пор, как я перестал думать о том матче. Сложно потом было смотреть плей-офф, видеть, как „Вашингтон“ проходит второй, затем третий раунд, и все это время думать, что на их месте вполне могли быть мы».

Марш «русской машины». Овечкин и «Вашингтон» снова вошли в историю «Коламбус» так и не добыл свою первую победу в кубковой серии. Главным виновником этого стал игрок «столичных» под номером восемь.