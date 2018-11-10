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Рутерфорд: в «Питтсбурге» есть ребята, которые выиграли Кубок и успокоились

Рутерфорд: в «Питтсбурге» есть ребята, которые выиграли Кубок и успокоились
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд поделился мнением об игровых проблемах команды, выигравшей только шесть матчей из четырнадцати. Функционер высказал мнение, что часть игроков расслабилась после побед в Кубке Стэнли.

«Может быть, наши игроки слишком долго играют одним составом. Хочу посмотреть, как будет играть команда в ближайших матчах.

Ребята выиграли Кубок Стэнли несколько раз, а многие за всю карьеру даже близко к нему не подходят. У нас есть молодые игроки, которые уже стали обладателями кубка. Они подписали крупные контракты и успокоились. Забыли, за счет чего они добились этого», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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