Голубович: на Кубке Вызова много агентов, но игрокам нужно быть командой

Главный тренер сборной России U17 Сергей Голубович подвёл итоги выигранного матча со Швецией (6:4) в полуфинале Мирового кубка вызова.



«Сегодня присутствовал небольшой мандраж. Это нормально, и усталость сказывается. Говорили с ребятами и в первую очередь объясняли, что надо терпеть. Выход в финал на таком турнире просто так не дается. Честь им и хвала: выдержали, вытерпели.



На личности переходить не буду, я этого не люблю. Скажу, что некоторым ребятам все-таки нужно еще немного пересмотреть подход и посмотреть на себя, подчеркну, в команде. Мы на большом турнире: здесь скауты, агенты, наверняка из дома давят, мол, почему не забиваешь. Масса факторов влияния извне. Не знаю, прочитают парни это или нет, но завтра еще раз скажу им перед игрой: выигрывает команда.



Хоккеисты сейчас в таком возрасте, что полностью зависят от родителей. И глупо думать, что они не будут к родителям прислушиваться. Так что здесь и родителям надо быть терпеливыми и настраивать ребят на позитивный лад», — цитирует тренера официальный сайт ФХР.

Сборная России U17 победила Швецию в полуфинале Кубка Вызова