Назаров — о ситуации с «Автомобилистом»: раньше про них не вспоминали

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров высказался о ситуации с екатеринбургским «Автомобилистом». Напомним, команда Андрея Мартемьянова выразила недовольство «негативной информационной кампанией» в средствах массовой информации.



«Если о клубе говорят, это хорошо, значит, он представляет определенный интерес. Раньше об «Автомобилисте» не вспоминали, теперь много пишут и говорят. Просто надо ко всему этому привыкнуть и не обращать внимания.



Командированные в фарм-клуб игроки? Не хочется раньше времени собирать яблоки. Давайте дадим им созреть. Они здесь обязательно появятся, потому что они талантливые хоккеисты», — приводит слова специалиста официальный «твиттер» нижнекамской команды.

Зарплаты лидера КХЛ раскрыли. «Автомобилист» в бешенстве Они считают это информационной атакой.