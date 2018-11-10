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Назаров — о ситуации с «Автомобилистом»: раньше про них не вспоминали

Назаров — о ситуации с «Автомобилистом»: раньше про них не вспоминали
Хоккей / КХЛ

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров высказался о ситуации с екатеринбургским «Автомобилистом». Напомним, команда Андрея Мартемьянова выразила недовольство «негативной информационной кампанией» в средствах массовой информации.

«Если о клубе говорят, это хорошо, значит, он представляет определенный интерес. Раньше об «Автомобилисте» не вспоминали, теперь много пишут и говорят. Просто надо ко всему этому привыкнуть и не обращать внимания.

Командированные в фарм-клуб игроки? Не хочется раньше времени собирать яблоки. Давайте дадим им созреть. Они здесь обязательно появятся, потому что они талантливые хоккеисты», — приводит слова специалиста официальный «твиттер» нижнекамской команды.

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Они считают это информационной атакой.
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