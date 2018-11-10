Швеция — Россия: Кетов забил в меньшинстве, это его первый гол в сезоне

На 39-й минуте матча сборных Швеции и России заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий Евгений Кетов, поразивший ворота соперника в меньшинстве. Форвард перехватил шайбу на своей синей линии и уверенно переиграл Магнуса Хелльберга при выходе «1 в 0».



Это первый гол Кетова в нынешнем сезоне, 32-летний хоккеист последний раз поражал ворота соперника 16 января 2018 года.



В матче продолжается перерыв перед третьим периодом, счёт 2:0 в пользу команды Ильи Воробьёва.

Россия выигрывает у Швеции на Евротуре! LIVE Продолжит ли команда Ильи Воробьёва побеждать на Кубке Карьяла?

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»