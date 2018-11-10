Шестёркин: с Хелльбергом сегодня не было принципиального матча

Голкипер сборной России Игорь Шестёркин поделился впечатлениями от победы над командой Швеции (4:1) в рамках Кубка Карьяла.



«Шведы всегда хорошо против нас играют, непростой матч получился, хорошо, что выиграли. Игра была ранняя, хорошо, что сразу включилась и довели дело до победы. Не скажу, что это был принципиальный матч против Хелльберга, просто нужно было выиграть. До матча с ним не виделись», — передаёт слова Шестёркина корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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Первый период прошёл без заброшенных шайб, первый гол зрители увидели на 31-й минуте: дебютную шайбу за сборную России забросил Андрей Кузьменко. Через несколько минут Евгений Кетов забил в меньшинстве, удвоив преимущество россиян. На старте третьего периода команда Швеции сократила разрыв благодаря точному броску Якоба Лильи, но второй гол Кузьменко на 51-й минуте восстановил разницу в счёте. Победную шайбу загнал в пустые ворота Андрей Локтионов.