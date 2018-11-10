И. Воробьёв: в обоих матчах сборная России сыграла в очень командный хоккей

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился впечатлениями от победы над командой Швеции (4:1) в рамках Кубка Карьяла.



«Все ребята — молодцы, выполнили игровое задание. Всё, что мы просили, они сделали. Не всегда получалось большинство? У шведов тоже есть хорошие игроки, которые играют в меньшинстве. Возможно, если бы не нарушение численного состава и пропущенный гол, этот матч можно было бы назвать идеальным, но это игра, всё очень быстро происходит.



Связка Кузьменко – Барабанов с прицелом на Олимпиаду? Последний раз читал, что Олимпиада — через четыре года. Не хочется выделять кого-то персонально, мы эти две игры сыграли в очень командный хоккей, поэтому прежде всего хочется выделить команду. У каждого есть своя задача, и ребята её выполнили.



Михеев вчера катался, ему стало лучше, завтра он сможет сыграть. Сейчас ребятам нужно восстановиться, завтра опять дневная игра. Будем готовиться, разбирать соперника», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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