Кожевников: Кузьменко — талант, но ему не хватает стабильности

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о победе сборной России (4:1) в матче со Швецией на Кубке Карьяла.



«От игры со Швецией сложилось нормальное впечатление. Выиграли, молодцы. Хорошо играли. Когда шведы ещё сопротивлялись, не так много моментов было, Шестёркин уверенно выглядел. Игра со стороны шведов была не очень агрессивной. У них смотрелась команда, когда они собирали свою лигу, а не людей из КХЛ, которые не хотели умирать.



Телегин — работяга, хорошо смотрелся сегодня. Выстрелил Кузьменко, он талант, но пока не хватает стабильности. Вратарю в таких играх важно «пенку» не пустить, Шестёркин с этим справился, хоть и не очень много работы у него было. Защита добротно смотрелась, мне Педан понравился», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Сборная России обыграла чемпионов мира! Скажите спасибо СКА Вратарю СКА забивают только игроки СКА. Это не тренировка, а Евротур.