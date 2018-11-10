Игровое время хоккеистов сборной России в матче со Швецией на Кубке Карьяла

Сборная России на Кубке Карьяла одержала победу в матче с командой Швеции со счётом 4:1.



Больше остальных в составе команды Ильи Воробьёва провёл на льду защитник Никита Нестеров — 20 минут и 12 секунд. Отметим, что хоккеист стал лидером по игровому времени и во встрече с Финляндией (3:0). Наименьшее игровое время у форварда Дениса Зернова — 5,52.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, первый гол зрители увидели на 31-й минуте: дебютную шайбу за сборную России забросил Андрей Кузьменко. Через несколько минут Евгений Кетов забил в меньшинстве, удвоив преимущество россиян. На старте третьего периода команда Швеции сократила разрыв благодаря точному броску Якоба Лильи, но второй гол Кузьменко на 51-й минуте восстановил разницу в счёте. Победную шайбу загнал в пустые ворота Андрей Локтионов.