Вайсфельд: Локтионов играет хорошо, ближе к ЧМ придётся сделать сложный выбор

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал победу сборной России над Швецией (4:1) на Кубке Карьяла.



«Игра мне очень понравилась. Такое ощущение, что ребята полностью выполнили тренерскую установку. Выиграли 4:1, хорошо, но и по самой игре мне всё очень понравилось. Кузьменко – молодец, забил. Я бы не сказал, что он был доминирующим игроком. Но два раза оказался там, где надо, а мог и третью забить, но попал в перекладину.



Андрей Локтионов играет так, что у тренеров может быть головная боль. Он играет хорошо, ближе к чемпионату мира тренерам придётся сделать сложный выбор. Если, конечно, Андрей продолжить показывать такой хоккей. В звене Капризова и Григоренко нужен был такой игрок. Чтобы подстраховал, в обороне помог. Считаю, Локтионов сыграл эффективно.



Думаю, что к чехам тоже будем готовы. Нет никаких оснований переживать, если мы будем играть так же, как первые два матча, будет положительный результат. Тройка Кадейкина? Они забили в меньшинстве, Кетов проявил индивидуальное мастерство. Мне всё понравилось, кроме гола в наши ворота, когда Зуб выбросился на соперника. Нарушений численного состава, конечно, тоже не должно быть. В остальном же играли почти идеально», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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