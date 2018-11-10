Крикунов: в «Динамо» дефицит опытных игроков, а Пестушко я знаю давным-давно

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов объяснил, почему был инициатором перехода в клуб нападающего Максима Пестушко.

«Он ведь начинал у меня играть, когда я взял его из молодёжной команды в Нижнекамске. Это было первое звено, у них была хорошая команда — Грабовский, Коньков и Пестушко. В тот год, когда я уже работал в Москве (был локаутный сезон), они сумели пробиться в плей-офф без легионеров. Я же никого не забирал с собой, и ребята остались в Нижнекамске. Получилось, что они вышли с восьмого места, а «Динамо» — с первого. Мы играли друг против друга.

Максим — давным-давно известный мне игрок. И в «Динамо» его хорошо знают, потому что он много играл здесь. У нас сейчас дефицит опытных игроков, потому что молодые игроки — это хорошо, но им нужно время», — сказал Крикунов в эфире клубного телевидения.