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Куинн: признаю талант Бучневича, он понял мои требования

Куинн: признаю талант Бучневича, он понял мои требования
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн признал, что доволен последними играми российского нападающего Павла Бучневича.

«Думаю, Бучневич понял, что я требую от него и что хочу видеть от него на льду. Прекрасно понимаю, он талантливый игрок и способен играть на этом уровне», — цитирует Куинна New York Post.

Со старта сезона Бучневич проделал путь из первого звена «синерубашечников» в четвёртое и потерял место в спецбригадах большинства. В последних двух играх «синерубашечников» Бучневич снова выходит в ведущем звене Мики Зибанеджада. На счету 23-летнего нападающего 7 (4+3) очков в 13 играх.

У нового главного тренера «блюширтс» натянутые отношения с воспитанником «Северстали» на старте чемпионата. Тренер критиковал Бучневича и назвал «плюшевым»: «Каждый хоккеист считает, что очень старается и выкладывается на льду по полной. Но только с возрастом многие из них понимают, что такое настоящая тяжёлая работа. Не требую, чтобы ребята каждую смену проводили по пять силовых приёмов, но они должны понимать, что не должны быть плюшевыми».

Куинн: надеюсь, Бучневич разозлился, пусть теперь сделает что-нибудь
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