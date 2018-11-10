Куинн: признаю талант Бучневича, он понял мои требования

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн признал, что доволен последними играми российского нападающего Павла Бучневича.

«Думаю, Бучневич понял, что я требую от него и что хочу видеть от него на льду. Прекрасно понимаю, он талантливый игрок и способен играть на этом уровне», — цитирует Куинна New York Post.

Со старта сезона Бучневич проделал путь из первого звена «синерубашечников» в четвёртое и потерял место в спецбригадах большинства. В последних двух играх «синерубашечников» Бучневич снова выходит в ведущем звене Мики Зибанеджада. На счету 23-летнего нападающего 7 (4+3) очков в 13 играх.

У нового главного тренера «блюширтс» натянутые отношения с воспитанником «Северстали» на старте чемпионата. Тренер критиковал Бучневича и назвал «плюшевым»: «Каждый хоккеист считает, что очень старается и выкладывается на льду по полной. Но только с возрастом многие из них понимают, что такое настоящая тяжёлая работа. Не требую, чтобы ребята каждую смену проводили по пять силовых приёмов, но они должны понимать, что не должны быть плюшевыми».