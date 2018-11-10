Йео: Тарасенко возлагает на себя ответственность за атаку — ему за это платят

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео прокомментировал продолжающуюся шестиматчевую серию с набранными очками российского форварда Владимира Тарасенко.

«Тарасенко возлагает на себя большую ответственность за нашу атаку. Он хочет создавать моменты, забивать голы. И это правильно, ему за это платят. Но хочу сказать, что прямо сейчас это приносит результат. Если он продолжит в том же духе, всё будет хорошо, он продолжит набирать очки», — приводит слова Йео клубный инсайдер Джереми Рутерфорд.

В активе воспитанника «Сибири» стало шесть заброшенных шайб и восемь результативных передач в 14 матчах нынешнего сезона при полезности «-5». В среднем за матч 26-летний игрок проводит на льду 18 минут 43 секунды.