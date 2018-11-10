Любушкин вернулся в основной состав «Аризоны», Мамин снова в запасе «Флориды»

Российский защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин вернулся в основной состав команды и сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз», информирует клубный журналист Крэйг Морган. Любушкин появился на льду впервые с 3 ноября и занял место приболевшего Алекса Голигоски.

В этом сезоне 24-летний защитник сыграл пять матчей в НХЛ и не набрал ни одного очка. За игру он проводит на льду 12 минут 6 секунд. В его пассиве четыре минуты штрафа и показатель полезности «-3».

В свою очередь, российский нападающий «Флориды Пантерз» Максим Мамин снова не попал в заявку на матч, информирует клубный журналист Джемисон Олив. 23-летний форвард в этом сезоне не набрал ни одного очка в шести играх, проводя на льду меньше восьми минут за матч.