Сборная России досрочно стала победителем Кубка Карьяла — 2018

Завершился второй игровой день первого этапа Евротура сезона-2018/19. Кубок Карьяла — 2018 досрочно выиграла сборная России. Это стало понятно после победы хозяев турнира, команды Финляндии, в матче со сборной Чехии (3:0).

В активе подопечных Ильи Воробьёва шесть очков после двух матчей, второе место занимают сборные Швеции и Финляндии (у команд по три очка). В заключительный день российская дружина встретится с Чехией, а Швеция и Финляндия проведут очный матч. Однако при любых результатах матчей заключительного дня турнира российская команда сохранит первое место благодаря преимуществу по личным играм.

Команда Воробьёва в рамках Евротура-2018 последовательно переиграла Финляндию (3:0) и Швецию (4:1).