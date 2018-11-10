Олимпийская сборная России победила Словакию, победный гол на счету Окулова

Олимпийская сборная России одержала победу в матче традиционного Кубка Германии со Словакией, встреча завершилась со счётом 2:1. Это был второй матч российской команды на турнире.

Счёт был открыт на девятой минуте встречи, заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий словаков Андрей Кудрна. Спустя пять минут Никите Михайлову удалось восстановить равновесие, а победу команде Олега Браташа принёс точный бросок Константина Окулова в зачине третьего периода. Ворота российской команды защищал Василий Демченко.

Напомним, в первом матче турнира олимпийская национальная сборная России переиграла сборную Германии (4:3 ОТ). В заключительный день турнира, 11 ноября, соперником россиян станет команда Швейцарии.