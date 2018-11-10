«Баффало» обменял Федуна в «Даллас»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» обменял защитника Тэйлора Федуна в «Даллас Старз», информирует официальный сайт клуба. Взамен «Сэйбрз» получили условный выбор в седьмом раунде драфта 2020 года.

В нынешнем сезоне 30-летний Федун ни разу не попал в состав «клинков» на матч НХЛ. Он провёл девять матчей в регулярном чемпионате АХЛ, выступая за «Рочестер Американс», и отметился пятью результативными передачами.

За карьеру в НХЛ Федун выступал за такие клубы, как «Эдмонтон Ойлерз», «Сан-Хосе Шаркс», «Ванкувер Кэнакс» и «Баффало». В общей сложности уроженец Эдмонтона сыграл 46 матчей, забросил две шайбы и сделал 13 голевых передач при показателе полезности «+2» и 22 штрафных минутах.