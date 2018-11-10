Буре: прикольно, что в НХЛ стали много забивать, в моё время было неинтересно

Знаменитый в прошлом нападающий Павел Буре поделился впечатлениями от игры форварда «Ванкувер Кэнакс» Элиаса Петтерссона.

«Мне нужно больше времени, чтобы изучить Петтерссона — он ведь только вошёл в лигу. Я думаю, многие соперники ещё не прочитали этого парня и не знают, чего от него ждать. Но забить 10 голов в 10 матчах — это очень сильно. Уникальный результат! Желаю не останавливаться на достигнутом. Всё только начинается у Петтерссона в НХЛ.



Слышал, что Элиаса называют смесью Павла Дацюка и Павла Буре. С одной стороны, Петтерссон — очень техничный, с другой — очень скоростной. НХЛ вообще в последние годы стала крайне быстрой. Но тут важно не просто носиться по площадке туда-сюда, а синхронизировать свои скорости: быстро бегут ноги, но должна быстро работать мысль, надо быстро двигать шайбу с помощью техники. Если человек может себя так синхронизировать, то у него есть шанс стать великим. Когда я вижу такого игрока, то понимаю, что на площадке он умеет всё.



Ещё прикольно, что в НХЛ опять стали много забивать. Вспоминаю правила, когда играл я: это было не очень интересно. Нередко встречались счета 0:0 или 1:0. Звёздных хоккеистов просто «брали на вилы» и катались рядом. То есть соперник цепляет тебя клюшкой и едет следом как паровозик. Удаление за это не давали, хоккей был скучным, забивать было сложно, статистика падала… Помню, в одном из сезонов я забил 59 голов, а ближайший преследователь — только 45. Полтинник никто выбить не мог. Но теперь НХЛ сделала выводы, поменяла правила, и таким ребятам, как Петтерссон, стало играть проще», — цитирует Буре официальный сайт НХЛ.