Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов выбыл из строя как минимум на месяц

Защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов, получивший травму в первом периоде встречи с «Колорадо Эвеланш» (5:2), выбыл из строя как минимум на один месяц, информирует журналист Майк Макинтайр. Российский хоккеист провёл на льду шесть минут и покинул площадку после силового приёма Габриэля Бурка. Куликов успел провести четыре силовых приёма.

Главный тренер команды Пол Морис сообщил, что у российского защитника травма верхней части тела.

Напомним, 28-летний Куликов в нынешнем регулярном чемпионате провёл только шесть матчей, пропустив старт сезона из-за последствий повреждения. Защитник записал в актив одну результативную передачу при показателе полезности «0» и четырёх минутах штрафного времени.