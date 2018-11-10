Бенн: Клингберг надёжен, играя против сильнейших. Что ещё нужно от защитника?

Капитан «Даллас Старз» Джейми Бенн полагает, что его партнёра по команде Джона Клингберга сильно недооценивают.

«Я не знаю, что ещё ему надо сделать. Вижу его каждый день, и для меня всё очевидно. Его вклад в игру команды огромен. Многие смотрят только на его результативность, а его задействуют в любых ситуациях. Он надёжен в обороне, играя против сильнейших. Что вам ещё нужно от защитника?» — цитирует Бенна официальный сайт НХЛ.

26-летний Клингберг забросил пять шайб и отдал восемь результативных передач в 13 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-1». В среднем за игру Джон проводил на льду больше 25 минут. По словам главного тренера команды Джима Монтгомери, швед выбыл из строя как минимум на месяц.