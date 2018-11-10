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«Чикаго» потерпело седьмое поражение подряд, всухую проиграв «Филадельфии»

«Чикаго» потерпело седьмое поражение подряд, всухую проиграв «Филадельфии»
Хоккей / НХЛ

В первом матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» одержал домашнюю победу над «Чикаго Блэкхоукс» — 4:0.

Исход матча предопределила игра ведущего звена команды Дэйва Хэкстола. Счёт во встрече открыл Клод Жиру, воспользовавшийся грубой ошибкой Данкана Кита. Во втором и третьем периодах по разу отличился Шон Кутюрье, оформив таким образом дубль. Окончательный счёт установил Нолан Патрик, поразивший пустые ворота. Жиру набрал 3 (1+2) очка. Матч на ноль провёл голкипер «лётчиков» Брайан Эллиотт.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2018, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
4 : 0
1:0, 1:0, 2:0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 – Жиру – 14:56 (5x5), 2:0 – Кутюрье (Жиру) – 29:12 (5x5), – (Проворов) – , 3:0 – Кутюрье (Жиру) – 44:18 (5x5), 4:0 – Патрик (Кутюрье) – 58:59 (en)

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей и показателем полезности «+3».

«Филадельфия» одержала третью победу подряд. В свою очередь «Чикаго» потерпел седьмое поражение подряд, «Блэкхоукс» — предпоследние на Западе.

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