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«Нэшвилл» одержал волевую победу над «Далласом» в овертайме

«Нэшвилл» одержал волевую победу над «Далласом» в овертайме
Хоккей / НХЛ

«Нэшвилл Предаторз» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счётом 5:4 (0:1, 1:2, 3:1, 1:0) в пользу гостей. Для «Предаторз» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме записал на свой счёт защитник гостей Маттиас Экхольм. Голами в составе «Нэшвилла» также отметились: Райан Хартман, Райан Джохансен, Янник Вебер и Роман Йози.

Форвард «Далласа» Денис Гурьянов провёл на льду 11 минут 56 секунд и отметился голом. В активе Валерия Ничушкина результативная передача.

«Нэшвилл» набрал 26 очков и укрепил своё лидерство в турнирной таблице Западной конференции. «Даллас» (20) – четвёртый.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2018, суббота. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
4 : 5
1:0, 2:1, 1:3, 0:1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 – Питлик (Факса) – 13:05 (5x5), 1:1 – Хартман – 20:12 (5x5), 2:1 – Сегин (Хонка, Ничушкин) – 26:47 (5x5), 3:1 – Спецца – 34:32 (5x4), 3:2 – Джохансен (Йози, Арвидссон) – 40:17 (5x5), 3:3 – Вебер (Фиала, Битетто) – 41:54 (5x5), 4:3 – Гурьянов (Глисон, Бенн) – 48:58 (5x5), 4:4 – Йози (Джохансен, Форсберг) – 59:17 (6x4), 4:5 – Экхольм (Туррис, Суббэн) – 62:27 (4x4)
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