«Нэшвилл» одержал волевую победу над «Далласом» в овертайме

«Нэшвилл Предаторз» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счётом 5:4 (0:1, 1:2, 3:1, 1:0) в пользу гостей. Для «Предаторз» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме записал на свой счёт защитник гостей Маттиас Экхольм. Голами в составе «Нэшвилла» также отметились: Райан Хартман, Райан Джохансен, Янник Вебер и Роман Йози.

Форвард «Далласа» Денис Гурьянов провёл на льду 11 минут 56 секунд и отметился голом. В активе Валерия Ничушкина результативная передача.

«Нэшвилл» набрал 26 очков и укрепил своё лидерство в турнирной таблице Западной конференции. «Даллас» (20) – четвёртый.