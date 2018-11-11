Дыбленко: Яковлев стирает стереотип о русских, что у нас нет характера

Бывший защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Ярослав Дыбленко, выступающий ныне за московский «Спартак», прокомментировал вызов защитника Егора Яковлева из клуба АХЛ «Бингемптон Дэвилз» в состав «Дэвилз».

«Он отдавал много передач. Постоянно нахожусь с Егором на связи и очень рад, что его подняли в НХЛ. Я доволен этим, потому что меня не подняли из АХЛ, а Яковлев за нас всех показал, что он может играть на высоком уровне. Егор сейчас стирает стереотип о русских, что у нас нет характера. Мне очень приятно видеть, что он находится в первой команде. Дай Бог, чтобы он как можно чаще выходил на лёд в НХЛ и играл. Тогда у него всё хорошо будет.

Перевели бы меня в главную команду с таким количеством передач? Да нет, тут статистика ни при чём. Даже если бы Егор не набирал очки, ему дали шанс, поскольку он правильно играет, всё выполняет. Яковлев показал своей игрой, что готов к НХЛ и не надо его держать в фарм-клубе», — приводят слова Дыбленко «Известия».