Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
UFC FIGHT NIGHT: EDGAR VS. KOREAN ZOMBIE
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Сборная России U17 стала победителем Кубка Вызова, обыграв в финале Финляндию

Сборная России U17 стала победителем Кубка Вызова, обыграв в финале Финляндию
Хоккей / Прочие

Юниорская сборная России U17 одержала победу над командой Финляндии в финале Кубка Вызова. Встреча прошла в Сент-Джоне на арене «Харбор Стейшн» и закончилась со счетом 2:1.

Лучшим игроком встречи в составе российской сборной был признан форвард Игнат Коханин, на счету которого победная шайба.

Россия (U17) – Финляндия (U17) – 2:1 (0:1; 2:0; 0:0)

0:1 Ниеми (Рафкин, Мяяття, 04:14)
1:1 Гущин (Хуснутдинов, Грушников, 24:48), мен.
2:1 Коханин 36:32.

Вратари: Аскаров — Бломквист.
Броски: 16-23.
Штраф: 8-6.

Юниорская сборная России U17 в пятый раз в истории (и впервые с 2014 года) становится победителем Мирового кубка вызова — неофициального чемпионата мира для игроков до 17 лет.

В полуфинале турнира сборная России U17 одержала победу над командой Швеции — 6:4.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент