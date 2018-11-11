Сборная России U17 стала победителем Кубка Вызова, обыграв в финале Финляндию

Юниорская сборная России U17 одержала победу над командой Финляндии в финале Кубка Вызова. Встреча прошла в Сент-Джоне на арене «Харбор Стейшн» и закончилась со счетом 2:1.

Лучшим игроком встречи в составе российской сборной был признан форвард Игнат Коханин, на счету которого победная шайба.

Россия (U17) – Финляндия (U17) – 2:1 (0:1; 2:0; 0:0)

0:1 Ниеми (Рафкин, Мяяття, 04:14)

1:1 Гущин (Хуснутдинов, Грушников, 24:48), мен.

2:1 Коханин 36:32.

Вратари: Аскаров — Бломквист.

Броски: 16-23.

Штраф: 8-6.

Юниорская сборная России U17 в пятый раз в истории (и впервые с 2014 года) становится победителем Мирового кубка вызова — неофициального чемпионата мира для игроков до 17 лет.

В полуфинале турнира сборная России U17 одержала победу над командой Швеции — 6:4.