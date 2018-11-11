«Оттава» в гостях обыграла «Тампу», Василевский пропустил 6 шайб

«Оттава Сенаторз» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 6:4 (2:1, 0:3, 4:0) в пользу гостей. Решающим в матче стал 3-й период, в котором «Оттаве» удалось забросить четыре шайбы.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По три балла за результативность в составе победителей набрали Мэтт Дюшейн (1+2) и Бобби Райан (1+2). Самым результативным в составе «Тампы» стал Мэтью Жозеф, отметившийся передачей и двумя заброшенными шайбами.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 16 минут 57 секунд, совершил один бросок и окончил матч с показателем полезности «-1». Защитник Михаил Сергачёв отметился передачей. Андрей Василевский отразил 28 бросков из 34.