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«Оттава» в гостях обыграла «Тампу», Василевский пропустил 6 шайб

«Оттава» в гостях обыграла «Тампу», Василевский пропустил 6 шайб
Хоккей / НХЛ

«Оттава Сенаторз» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 6:4 (2:1, 0:3, 4:0) в пользу гостей. Решающим в матче стал 3-й период, в котором «Оттаве» удалось забросить четыре шайбы.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По три балла за результативность в составе победителей набрали Мэтт Дюшейн (1+2) и Бобби Райан (1+2). Самым результативным в составе «Тампы» стал Мэтью Жозеф, отметившийся передачей и двумя заброшенными шайбами.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 16 минут 57 секунд, совершил один бросок и окончил матч с показателем полезности «-1». Защитник Михаил Сергачёв отметился передачей. Андрей Василевский отразил 28 бросков из 34.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
4 : 6
1:2, 3:0, 0:4
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 – Дюшейн (Уайт) – 04:58 (5x5), 0:2 – Райан (Сеси) – 07:21 (5x5), 1:2 – Жозеф (Сергачёв, Коберн) – 08:49 (5x5), 2:2 – Хедман (Василевский) – 20:39 (5x4), 3:2 – Коберн (Киллорн, Жозеф) – 29:15 (5x5), 4:2 – Жозеф (Киллорн, Чирелли) – 34:32 (5x5), 4:3 – Ткачук – 40:50 (5x5), 4:4 – Уайт (Ткачук, Райан) – 48:41 (5x4), 4:5 – Дзингел (Дюшейн) – 50:30 (5x5), 4:6 – Стоун (Дюшейн, Райан) – 59:48 (5x4)
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