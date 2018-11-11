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«Каролина» по буллитам уступила «Детройту», «Флорида» одолела «Айлендерс»

«Каролина» по буллитам уступила «Детройту», «Флорида» одолела «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ

«Детройт Ред Уингз» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась со счётом 4:3 Б (1:1, 0:2, 2:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Решающий буллит на свой счёт записал форвард «Детройта» Франс Нильсен. В составе «Каролины» по 2 очка набрали Теуво Терявяйнен (0+2) и Себастьян Ахо (0+2).

Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 16 минут 19 секунд, совершил 5 бросков и 2 силовых приёма.

В параллельном матче «Флорида Пантерз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0). Форвард хозяев Евгений Дадонов отметился результативной передачей.

Ещё в одной встрече «Монреаль Канадиенс» обыграли «Вегас Голден Найтс» со счётом 5:4 (0:2, 3:1, 2:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3 : 4
1:1, 2:0, 0:2, 0:0, 0:1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 – Атанасиу (Дженсен, Нильсен) – 08:04 (5x5), 1:1 – Макгинн (Флёри, Ди Джузеппе) – 16:40 (5x5), 2:1 – Ферланд (Ахо, Терявяйнен) – 28:35 (5x4), 3:1 – Хэмилтон (Ахо, Терявяйнен) – 37:01 (5x5), 3:2 – Манта (Атанасиу, Нюквист) – 46:04 (5x5), 3:3 – Манта (Хельм, Ларкин) – 49:02 (5x5), 3:4 – Нильсен – 65:00 ( ПБ)
НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
4 : 2
1:1, 1:1, 2:0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Мальгин (Макканн, Бьюгстад) – 06:18 (5x5), 1:1 – Барзал (Ли) – 07:28 (5x5), 1:2 – Нельсон (Мейфилд, Кюнхакль) – 28:10 (5x5), 2:2 – Хоффман (Дадонов, Мэтисон) – 39:14 (5x5), 3:2 – Барков (Яндл) – 44:43 (5x4), 4:2 – Брауэр (Юбердо) – 59:59 (en)
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