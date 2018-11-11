«Каролина» по буллитам уступила «Детройту», «Флорида» одолела «Айлендерс»

«Детройт Ред Уингз» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась со счётом 4:3 Б (1:1, 0:2, 2:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Решающий буллит на свой счёт записал форвард «Детройта» Франс Нильсен. В составе «Каролины» по 2 очка набрали Теуво Терявяйнен (0+2) и Себастьян Ахо (0+2).

Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 16 минут 19 секунд, совершил 5 бросков и 2 силовых приёма.

В параллельном матче «Флорида Пантерз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0). Форвард хозяев Евгений Дадонов отметился результативной передачей.

Ещё в одной встрече «Монреаль Канадиенс» обыграли «Вегас Голден Найтс» со счётом 5:4 (0:2, 3:1, 2:1).