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«Бостон» и «Питтсбург» добились домашних побед

«Бостон» и «Питтсбург» добились домашних побед
Хоккей / НХЛ

«Бостон Брюинз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Давид Пастрняк, который оформил хет-трик. Три очка в активе Патриса Бержерона (1+2). Голкипер хозяев Ярослав Галак отразил 40 бросков. Единственной шайбой в составе «Торонто» отметился Джон Таварес.

В параллельном матче «Питтсбург Пингвинз» дома разгромил «Аризону Койотс» — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0). Главным героем встречи стал голкипер хозяев Кейси Десмит, который оформил шат-аут, отразив 39 бросков. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 16 минут 11 секунд и очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
5 : 1
1:0, 2:1, 2:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Бержерон (Пастрняк) – 16:12 (5x5), 2:0 – Пастрняк (Бержерон, Гжельчик) – 25:46 (5x5), 3:0 – Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 30:34 (5x4), 3:1 – Таварес (Марнер, Рилли) – 39:30 (5x5), 4:1 – Пастрняк (Маршан, Крюг) – 54:04 (5x4), 5:1 – Нордстрём (Крейчи) – 54:30 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
4 : 0
0:0, 3:0, 1:0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Кросби (Кессел, Гюнцель) – 26:42 (5x5), 2:0 – Симон (Раст, Мяяття) – 28:34 (5x5), 3:0 – Хёрнквист (Симон, Джонсон) – 39:44 (5x5), 4:0 – Дюмулен (Кросби, Гюнцель) – 47:24 (5x5)
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