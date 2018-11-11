«Бостон» и «Питтсбург» добились домашних побед

«Бостон Брюинз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Давид Пастрняк, который оформил хет-трик. Три очка в активе Патриса Бержерона (1+2). Голкипер хозяев Ярослав Галак отразил 40 бросков. Единственной шайбой в составе «Торонто» отметился Джон Таварес.

В параллельном матче «Питтсбург Пингвинз» дома разгромил «Аризону Койотс» — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0). Главным героем встречи стал голкипер хозяев Кейси Десмит, который оформил шат-аут, отразив 39 бросков. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 16 минут 11 секунд и очков не набрал.