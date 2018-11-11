Давид Пастрняк оформил хет-трик и возглавил гонку снайперов НХЛ

«Бостон Брюинз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) в пользу хозяев.

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк сделал хет-трик в этом матче, всего набрав 4 (3+1) очка. Это второй хет-трик 22-летнего чеха в нынешнем сезоне и третий в карьере.

В 16 матчах на его счету стало 15 заброшенных шайб, и он вышел на первое место в гонке снайперов, оторвавшись от целой группы игроков с 12 голами. В эту группу входят капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, форвард «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майер и нападающий «Баффало Сэйбрз» Джефф Скиннер.