«Бостон» — «Торонто» — 5:1. Видеообзор матча

«Бостон Брюинз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Давид Пастрняк, который оформил хет-трик. В 16 матчах на счету чешского нападающего стало 15 заброшенных шайб, и он вышел на первое место в гонке снайперов, оторвавшись от целой группы игроков с 12 голами. Три очка в активе Патриса Бержерона (1+2). Голкипер хозяев Ярослав Галак отразил 40 бросков. Единственной шайбой в составе «Торонто» отметился Джон Таварес.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор лучших моментов матча.