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«Лос-Анджелес» проиграл «Калгари», Илья Ковальчук очков не набрал

«Лос-Анджелес» проиграл «Калгари», Илья Ковальчук очков не набрал
Хоккей / НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» в упорной борьбе проиграл «Калгари Флэймз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу гостей.

Единственную шайбу в матче уже на третьей минуте первого периода забросил Трэвис Хамоник. Его ассистентами выступили Остин Чарник и Ноа Хэнифин. Матч на ноль в свой актив записал чешский вратарь «огоньков» Давид Риттих. Голкипер «королей» Джек Кэмпбелл отразил 35 бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2018, воскресенье. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0 : 1
0:1, 0:0, 0:0
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 – Хэмоник (Чарник, Хэнифин) – 02:26 (5x5)

Российский форвард «королей» Илья Ковальчук провёл на льду 19 минут 48 секунд и не отметился набранными очками. «Кингз» потерпели второе поражение подряд под руководством нового главного тренера Уилли Дежардена.

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