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«Торонто» приступил к переговорам с клубами НХЛ по обмену Вильяма Нюландера

«Торонто» приступил к переговорам с клубами НХЛ по обмену Вильяма Нюландера
Хоккей / НХЛ

Североамериканский обозреватель Эллиотт Фридман полагает, что «Торонто Мэйпл Лифс» приступил к переговорам с клубами НХЛ об обмене Вильяма Нюландера.

«Торонто» попросил клубы указать, кого они готовы обменять и кто точно не будет задействован в сделке по Нюландеру. Их первой опцией всё ещё остаётся новый контракт с Вильямом, но до дедлайна всего 20 дней», — написал Фридман.

В соответствии с коллективным соглашением контракт с Нюландером, который находится в статусе ограниченно свободного агента, должен быть подписан до 1 декабря. В противном случае форвард потеряет возможность играть в НХЛ в нынешнем сезоне.

Ранее другой обозреватель TSN, Даррен Дрегер, сообщал, что игрок требует от «кленовых листьев» долгосрочный контракт на $ 8 млн за сезон и не отступает от первоначальных требований, в то время как «Торонто» готов предложить зарплату около $ 6,6 млн в год.

Напомним, Нюландер сыграл за «Торонто» 185 матчей, набрав 135 (48+87) очков.

Фридман: переговоры между Нюландером и «Торонто» зашли в тупик
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