Илья Любушкин обновил личный рекорд по игровому времени в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» дома разгромил «Аризону Койотс» — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на льду 15 минут 32 секунды, за которые заработал показатель полезности «-1» и совершил пять силовых приёмов. Любушкин установил личный рекорд по игровому времени в НХЛ. Прежнее достижение составило 14,19 в игре с «Анахайм Дакс» (3:2 Б).

Любушкин появился на льду впервые с 3 ноября и занял место приболевшего Алекса Голигоски. В этом сезоне 24-летний защитник сыграл шесть матчей в НХЛ и не набрал ни одного очка. За игру он проводит на льду 12 минут 40 секунд. В его пассиве четыре минуты штрафа и показатель полезности «-4».