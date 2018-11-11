Кетов: Питер стал уже домом, хотел бы завершить карьеру в СКА

Капитан сборной России на Кубке Карьяла Евгений Кетов прокомментировал выступление за национальную команду в матче со Швецией (4:1).

«Самое главное, что добились нужного результата. Счёт 3:0 с финнами не говорит о том, что всё было легко. В матче со шведами тоже было непросто в начале игры. Они хорошо двигались с шайбой, нам приходилось проводить много работы. Это мало заметно, но работа без шайбы — это очень тяжело. Потом немного переключились, перехватили инициативу, а шведы подсели. Удачно забили и довели дело до конца.

Знаю, что вы были в курсе про мою серию. Если бы проиграли, я бы променял свой гол на победу, но все хорошо совпало. Все мои друзья, семья рады, что я наконец-то забил. Но я не делал из этого трагедии, выходил на лёд и терпел. Главное, командный результат, а мы, четвёртое звено, играем немного в другой хоккей. Не всегда получается вот так выбегать один на один, у каждого свои задачи.

Понятно, что по возрасту я здесь самый старший, но в душе я всегда молодой. Старым себя тут не чувствую, песок не сыплется. Мало интервью со мной? Не хочу никого обидеть, просто не хотелось что-то ходить и комментировать после каждого матча. После сезона можно подвести итоги, а так вы всё знаете, очень много экспертов говорят и комментируют.

Санкт-Петербург стал уже домом? Уже можно сказать, что да. Думаю, даже после завершения карьеры будем жить здесь с семьёй. Хотя жизнь такая штука, что нельзя загадывать. Но пока так. Завершить карьеру в СКА? Да. Но не сейчас», — передаёт слова Кетова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.