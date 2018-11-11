Гурьянов — о первой шайбе в НХЛ: было приятно, но «Даллас» проиграл

Нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов после поражения в матче с «Нэшвилл Предаторз» (4:5 ОТ) прокомментировал свой первый гол в НХЛ. В середине третьего периода россиянин удачно подправил бросок защитника Бена Глисона.
«Рад, было приятно, но мы проиграли. Глису удался хороший бросок, я пошёл на ворота, и шайба рикошетом от ноги зашла в ворота», — цитирует Гурьянова официальный сайт НХЛ.
Видео гола Гурьянова также можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.
Он провёл на льду 11 минут 56 секунд (в том числе 0,33 в большинстве), нанёс один бросок по воротам и совершил один силовой приём.
Напомним, Гурьянов был выбран «Далласом» на драфте 2015 года под общим 12-м номером. До переезда в Северную Америку игрок выступал за тольяттинскую «Ладу».
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