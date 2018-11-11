Стал известен состав олимпийской сборной России на матч со Швейцарией

Стал известен состав олимпийской сборной России на матч с командой Швейцарии в рамках Кубка Германии, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России. Встреча состоится сегодня, 11 ноября, начало — в 13:00 мск.

Вратари: Игорь Бобков (Василий Демченко)

Артём Земчёнок – Роман Абросимов, Владимир Ткачёв – Николай Прохоркин (К) – Андрей Чибисов

Игорь Исаев – Николай Демидов, Павел Падакин – Андрей Светлаков (А) – Константин Окулов

Дмитрий Юдин – Рушан Рафиков, Максим Казаков – Даниил Ильин – Артур Каюмов

Андрей Ермаков – Дамир Шарипзянов, Артём Манукян – Михаил Мальцев – Никита Михайлов.

Напомним, в первом матче турнира олимпийская национальная сборная России переиграла сборную Германии (4:3 ОТ). А вчера команда Олега Браташа обыграла Словакию — 2:1.