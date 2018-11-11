Минское «Динамо» объявило тренерский штаб Андрея Сидоренко

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко возглавил минское «Динамо», информирует официальный сайт клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Его помощниками стали Андрей Ковалёв, в своё время руководивший клубом, и Дмитрий Кравченко.

58-летний специалист во времена игровой карьеры выступал за такие клубы, как магнитогорский «Металлург», челябинский «Трактор», минское и московское «Динамо». В качестве тренера работал в минском «Динамо», московском «Спартаке», новокузнецком «Металлурге», возглавлял национальные сборные Беларуси и Польши, а также молодёжную (U20) сборную Беларуси.



Напомним, 9 ноября стало известно об отставке тренерского штаба Горди Дуайера. На данный момент «Динамо» занимает последнее место в Западной конференции, от зоны плей-офф команду отделяет семь очков. В активе «зубров» 16 очков после 25 проведённых матчей.